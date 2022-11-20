Что нужно учесть при заказе печати книг: важные рекомендации специалистов

Книга все еще остается главным источником знаний. Напечатанное издание – это всегда эргономичное решение. Книгу удобно держать в руках, а прочитанное с бумажных страниц воспринимается быстрее, чем обработка текста и изображений с экрана гаджетов. Все чаще печать книг заказывают компании, создавая эксклюзивные корпоративные издания для клиентов и партнеров.

Какие нюансы нужно учесть, выбирая печать книжных изданий, рассказывают специалисты типографии «Хамелеон К».

Не перестараться с плотностью бумаги

Когда речь идет о создании эксклюзивный полиграфии, клиенты типографий отдают предпочтение плотной бумаге. У нее очевидные преимущества: печатное издание выглядит презентабельно, отличается долговечностью. Такой выбор уместен при заказе визиток, сертификатов или поздравительных открыток, но не в случае с книгами.

Чем плотнее бумага, тем труднее листать издание. Высокая плотность оправдана для печатной продукции с небольшим количество страниц, когда речь идет о корпоративных изданиях, красиво проиллюстрированных каталогах и фотоальбомах. Но обычная книжка с внутренним блоком из плотной бумаги стремится раскрыться самостоятельно. Для удобства листания нужна бумага, которая хорошо сгибается. На плотных страницах будут оставаться заломы, а сам книжный корешок вскоре растрескается.

Выбор бумаги для изготовления книг – сугубо индивидуальный процесс. Очень важны такие параметры, как предназначение издания, количество страниц и тип их крепления, формат полиграфии. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит проконсультироваться со специалистами типографии.

Общие рекомендации:

самая ходовая плотность бумаги для книжных страниц – 80 г/м²;

печать выполняется на офсетной бумаге;

оптимальный вид материала для книжных обложек – мелованная бумага с плотностью 250 г/м².

Тип печати

Когда речь идет о печати книжек малыми тиражами, то с точки зрения целесообразности подходит только цифровой метод. Он быстрый и более бюджетный, если заказывать до 500 экземпляров. У цифровой печати есть главное преимущество – возможность получить готовые книги всего через несколько дней после подачи макета. Качество изображения будет насыщенным и четким. Применять можно как цветную, так и черно-белую печать.

Если речь идет об изготовлении нескольких тысяч книг, то применяется офсетный метод. Его главные достоинства:

работать можно с любым видом бумаги;

нет ограничений при выборе цветной палитры – можно также выполнить печать пантонами;

наиболее выгодная стоимость, если заказывается большой тираж;

огромный перечень услуг постпечатной обработки.

Печать книг малыми тиражами

Изготовление книг в большом количестве – не столь популярно, как малые тиражи. Ведь они очень востребованы как для бизнеса, так и среди частных заказчиков. Компании выпускают небольшое количество книжек в качестве учебных инструкций для своего персонала.