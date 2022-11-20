Что нужно учесть при заказе печати книг: важные рекомендации специалистов
Книга все еще остается главным источником знаний. Напечатанное издание – это всегда эргономичное решение. Книгу удобно держать в руках, а прочитанное с бумажных страниц воспринимается быстрее, чем обработка текста и изображений с экрана гаджетов. Все чаще печать книг заказывают компании, создавая эксклюзивные корпоративные издания для клиентов и партнеров.
Какие нюансы нужно учесть, выбирая печать книжных изданий, рассказывают специалисты типографии «Хамелеон К».
Не перестараться с плотностью бумаги
Когда речь идет о создании эксклюзивный полиграфии, клиенты типографий отдают предпочтение плотной бумаге. У нее очевидные преимущества: печатное издание выглядит презентабельно, отличается долговечностью. Такой выбор уместен при заказе визиток, сертификатов или поздравительных открыток, но не в случае с книгами.
Чем плотнее бумага, тем труднее листать издание. Высокая плотность оправдана для печатной продукции с небольшим количество страниц, когда речь идет о корпоративных изданиях, красиво проиллюстрированных каталогах и фотоальбомах. Но обычная книжка с внутренним блоком из плотной бумаги стремится раскрыться самостоятельно. Для удобства листания нужна бумага, которая хорошо сгибается. На плотных страницах будут оставаться заломы, а сам книжный корешок вскоре растрескается.
Выбор бумаги для изготовления книг – сугубо индивидуальный процесс. Очень важны такие параметры, как предназначение издания, количество страниц и тип их крепления, формат полиграфии. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит проконсультироваться со специалистами типографии.
Общие рекомендации:
- самая ходовая плотность бумаги для книжных страниц – 80 г/м²;
- печать выполняется на офсетной бумаге;
- оптимальный вид материала для книжных обложек – мелованная бумага с плотностью 250 г/м².
Тип печати
Когда речь идет о печати книжек малыми тиражами, то с точки зрения целесообразности подходит только цифровой метод. Он быстрый и более бюджетный, если заказывать до 500 экземпляров. У цифровой печати есть главное преимущество – возможность получить готовые книги всего через несколько дней после подачи макета. Качество изображения будет насыщенным и четким. Применять можно как цветную, так и черно-белую печать.
Если речь идет об изготовлении нескольких тысяч книг, то применяется офсетный метод. Его главные достоинства:
- работать можно с любым видом бумаги;
- нет ограничений при выборе цветной палитры – можно также выполнить печать пантонами;
- наиболее выгодная стоимость, если заказывается большой тираж;
- огромный перечень услуг постпечатной обработки.
Печать книг малыми тиражами
Изготовление книг в большом количестве – не столь популярно, как малые тиражи. Ведь они очень востребованы как для бизнеса, так и среди частных заказчиков. Компании выпускают небольшое количество книжек в качестве учебных инструкций для своего персонала.
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“Книги-презентации создают с целью популяризации бренда. Красочная книга рассказывают об истории и развитии компании, ее философии.
Книги небольшими тиражами – это отличная идея для эксклюзивного подарка в честь юбилея, свадьбы. Мамы часто становится начинающими авторами детских сказок и рассказов, а поэты выпускают свои первые сборники.
Книги – ценный инструмент в работе коучей, семейных психологов, бизнес-тренеров. Красочное компактное издание удачно презентует стратегию развития, повествует о личной истории успеха. Красивая книга повышает лояльность аудитории, работает на запоминание бренда.” – резюмируют специалисты компании.