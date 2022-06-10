Гид покупателя: что такое фасадный сайдинг и в чем его преимущество

При строительстве дома важным элементом является правильный выбор фасада. Одним из таких элементов является фасадная обшивка, которая пользуется большой популярностью.

Однако перед тем, как использовать наружный сайдинг в своем фасаде, стоит выяснить, что же такое на самом деле фасадный сайдинг, когда он используется, как монтируется, какие виды и цвета есть в наличии, и какова цена. Специалисты компании «ДомФасад» рассказывают, что дает этот вид утепления и украшения здания.

Фасадный сайдинг – несколько слов об этом виде утепления и украшения здания

Фасадный сайдинг известен давно, а своего пика популярности он достиг в девяностые годы, но с тех пор многое изменилось в плане материалов и сборки сайдинга. В случае наружного сайдинга его популярность была так велика, потому что он был легко доступен и дешев.

Однако, прежде чем мы решимся использовать эти внешние панели в фасадах, мы должны знать, что такое фасадный сайдинг, для чего он вообще нужен и какие материалы используются для возведения фасадов таким образом. Итак, давайте посмотрим, что такое сайдинг.

Сайдинг – это наружные панели продолговатой формы, которые используются для утепления зданий. Монтаж сайдинга можно проводить уже на утепленных зданиях, так как он также улучшает параметры теплоизоляции, что позволяет сэкономить на отоплении. Эти фасадные плиты также подходят для старых и поврежденных временем зданий, где капитальный ремонт фасада не будет рентабельным.

Также стоит знать, что с помощью соответствующих стартовых планок, подоконников и наружных углов можно перекрыть все неровности здания, которые после монтажа фасадных досок уже не будут видны, поэтому не придется тратить время на штукатурку. Фасадный сайдинг наиболее часто используется, независимо от того, является ли он деревянным, сайдингом под дерево, виниловым или облицовкой из ПВХ, при обновлении старых зданий.

Внешний сайдинг – виды

Фасадный сайдинг бывает разных видов, которые зависят в первую очередь от материала наружных панелей. В 90-е годы, когда сайдинг достиг своего пика популярности, эти панели изготавливались из ПВХ, поэтому сайдинг сегодня часто ассоциируется с этим материалом.

Виниловый сайдинг отличался высокой прочностью и стойкостью к погодным условиям, поскольку дополнительно армировался специальными пластификаторами и стабилизаторами. В настоящее время существуют и другие виды сайдинга, в том числе: деревянный сайдинг, сайдинг под дерево, металлический и композитный сайдинг.

Стоит знать, что вне зависимости от вида сайдинга при монтаже необходимо оставлять между панелями температурный зазор, благодаря чему можно избежать деформации фасадных досок. Отдельные панели, которые могут быть разного размера, крепятся гвоздями или саморезами. Такие наружные панели могут быть примерно 3-6 м в длину и 20-40 см в ширину.

Стоимость сайдинга и его преимущества

Цены на внешние панели разные, как и цены на внешние уголки и планки. Здесь стоит помнить, что на цену полосы или доски влияет множество факторов. Во-первых, это, безусловно, выбор производителя. Стоимость сайдинга также зависит от размеров здания, на которое предстоит сделать фасад, и места приобретения.

Нельзя забывать, что разные виды сайдинга будут иметь разную цену, ведь мы не будем платить за сайдинг под дерево столько, сколько за виниловые панели, и не будем тратить на них столько, сколько за деревянный или ПВХ сайдинг. Также следует помнить, что отдельные цвета сайдинга могут отличаться, например, теоретически за белый сайдинг мы заплатим меньше, чем за облицовку в других цветах.

Помимо цены важным элементом является также то, что на самом деле дает нам сайдинг. Что ж, виниловые панели, а также внешние панели, используемые для сайдинга под дерево и деревянного сайдинга, устойчивы к погодным условиям, и, кроме того, они являются легко чистящимся материалом. Также стоит знать, что в случае белой или цветной облицовки цена за метр панелей совсем не высока и сайдинг, безусловно, является одним из самых дешевых способов отделки фасада.

Неоспоримым преимуществом является и тот факт, что внешние ПВХ-панели не требуют ухода, ведь их нужно лишь время от времени мыть. Кроме того, установка сайдинга невероятно проста, в том числе потому, что панели не тяжелые. Последним аспектом, влияющим на пользу сайдинга, является очень широкая цветовая гамма этого типа решений.