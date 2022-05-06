Мер Дніпра Філатов звернувся до Офісу президента з проханням «закрити рота» Арестовичу

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до Офісу президента з проханням припинити публічні виступи та коментарі позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

«Шановний Офіс Президента. Будь ласка, закрийте йому рота. Сеанси самолюбування екзальтованого ідіота стають нестерпними», — написав на своїй сторінці Facebook увечері 5 травня Борис Філатов. Репостнувши при цьому на знак підтримки оцінку останнього виступу Арестовича публіциста та блогера Андрія Плахоніна.

«Я нічого не пропустив?

Арестович за сьогодні:

1. В ефірі телемарафону спростував слова Зеленського (президент України) та Залужного (Головнокомандувач) про контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямах, заявивши, що особисто він, полковник Арестович, раніше середини червня на контрнаступ не очікує.

2. Від імені України дав Молдові гарантії збройної підтримки у разі російського вторгнення (Тут навіть у Єрмака, думаю, смикнулося око).

3. Розповів «Азову» що насправді відбувається на території «Азовсталі», тож тим серед бою навіть довелося вийти в ефір і цю нісенітницю спростовувати…», — повідомив тоді Андрій Плахонін.

У коментарях та суперечках з людьми, які підтримують Олексія Арестовича, до своєї посади Борис Філатов, дав пояснення своєї позиції:

«Ця людина не просто висловлює «особисту думку на особистому каналі». Він є радником глави Офісу Президента і сприймається усіма у світі, як офіційний спікер влади, роздає інтерв’ю світовим медіа-агентствам та коментує війну з головної будівлі країни та біля прес-волу ОП з державною символікою. Вибачте, але заради Вашого самозаспокоєння і Вам подібних дам бальзаківського віку, які закохуються в аферистів та Остапов Бендерів, Україна не повинна виглядати в інформаційному полі смішною, жалюгідною та керованою спеціалістом з дешевого НЛП». Філатов був щедрий на блокування окремих користувачів Facebook, які не згодні з його позицією, а Олексія Арестовича порівняв із «всеукраїнським хоум-порно».

«Я, мер мільйонного міста, відкрито та публічно говорю, що спікер Офісу Президента — брехун і маніпулятор», — вкотре заявив мер Дніпра.

У той же час Олексій Арестович публічно ніяк не відреагував на черговий негативний спіч у його бік від Бориса Філатова. // НВ