Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу «тимошенківщина» заблокувала сотнями поправок

Народні депутати Верховної Ради України внесли 882 поправки до законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу, тим самим заблокувавши його ухвалення у другому читанні.

Як повідомила членкиня Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Ольга Стефанишина, поправки аналізували протягом трьох місяців, “найбільш притомні” врахували.

“Години перемовин з аграріями, нацполіцією, громадськістю та народними депутатами. Ми зробили так, щоби він запрацював одразу, як Кабмін ухвалить всю підзаконку, і пацієнти вже наступного року могли отримати ліки і вгамувати свій біль”, – каже депутатка.

За словами Стефанишиної, 226 поправок внесли депутати від партії “Батьківщина”.

Депутатка стверджує, що їх “Юлія Тимошенко та її колеги погрожують ставити на врахування, щоби виснажити залу і позбавити закон голосів”.

“Це понад 400 хвилин часу роботи Ради, а по факту 2 дні абсолютно безглуздого спектаклю: коли правки ставлять на голосування просто щоби тягнути час і не дати закону пройти залу”, – пояснила Стефанишина.

Нагадаємо, в липні Верховна Рада ухвалила законопроект про легалізацію медичного канабісу у першому читанні. Парламентський комітет з питань здоров’я нації рекомендував до ухвалення законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у другому читанні зі змінами. // УП. Життя