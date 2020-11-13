Непризнанный Лукашенко нахамил Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно начинать волноваться за собственную должность.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в пятницу, комментируя предложение Владимира Зеленского не называть его президентом Беларуси, передает УНН со ссылкой на видео, опубликованное агентством “Белта”.

“Володе Зеленскому надо опасаться сейчас, чтоб его кто-то не назвал просто „Зеленским“, а не Президентом. По-моему, все к тому идет”, — сказал Лукашенко.

По его словам, рейтинг Владимира Зеленского “с 70% с лишним он обвалился недавно до 22-28-30%”.

“Надо умудриться, чтоб за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского — молчала”, — заявил он.