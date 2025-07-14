Нова Прем’єр-міністр? Що відомо про політичне та особисте життя Юлії Свириденко

Трудову діяльність розпочала Свириденко у 2008 році на посаді економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП»

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко може стати прем’єр-міністром України – цю посаду їй запропонував президент Володимир Зеленський. «Главком» розповідає, що відомо про майбутню голову українського уряду.

Біографія Юлії Свириденко

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. У 2003 році вона закінчила Чернігівську загальноосвітню школу №1 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Згодом вступила до Київського національного торговельно-економічного університету, який у 2008 році закінчила з відзнакою, здобувши ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності». Того ж року розпочала навчання в аспірантурі цього ж університету за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».

Окрім основної освіти, Юлія Свириденко також пройшла навчання на кількох післядипломних програмах. Вона здобула кваліфікацію бухгалтера, а також отримала сертифікат Фонду державного майна як фахівець з оцінки нерухомості, обладнання, бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної власності.

Кар’єра

Трудову діяльність розпочала Свириденко у 2008 році на посаді економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ). Згодом працювала оцінювачкою Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступницею директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ). 2011 року її було призначено головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (КНР), єдиного представництва українського міста в КНР (на громадських засадах). На посаді голови Постійного представництва сприяла залученню інвестицій до економіки Чернігова та Чернігівської області.

З травня 2015 року Свириденко була радницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації Куліча. Із серпня 2015 року – начальницею Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

Політична кар’єра

З вересня 2017 року Свириденко виконувала обов’язки першої заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації. А вже з 30 липня до 28 листопада 2018 року – в. о. голови Чернігівської ОДА.

Згодом у 2019 році Свириденко була очільницею ТОВ «Сідко Україна», що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається перероблюванням органічної продукції. З 29 вересня 2019 до 22 липня 2020 року стала заступницею Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

24 грудня 2019 року Свириденко була обрана Головою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Член делегації для участі у Тристоронній контактній групі, представниця в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Згодом у 2020 році вона стала заступницею Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. А з 22 грудня 2020 року – заступницею голови Офісу Президента України.

3 листопада 2021 року партія «Слуга народу» висунула Свириденко на посаду першої віцепрем’єрки – Міністерки економіки України. 4 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила рішення про її призначення. З 27 червня 2025 року – заступник голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові України.

Особисте життя

Чоловіком Свириденко є Сергій Ігорьович Дерлеменко. Він керує ТОВ «ДКС-Групп» та ТОВ «ДІТЕЛ», компаніями, які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв’язку. У 2015 році Сергій Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії «Самопоміч», але не пройшов. У подружжя є донька Софія.