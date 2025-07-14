Нова Прем’єр-міністр? Що відомо про політичне та особисте життя Юлії Свириденко
Трудову діяльність розпочала Свириденко у 2008 році на посаді економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП»
Глава Мінекономіки Юлія Свириденко може стати прем’єр-міністром України – цю посаду їй запропонував президент Володимир Зеленський. «Главком» розповідає, що відомо про майбутню голову українського уряду.
Біографія Юлії Свириденко
Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. У 2003 році вона закінчила Чернігівську загальноосвітню школу №1 з поглибленим вивченням іноземних мов.
Згодом вступила до Київського національного торговельно-економічного університету, який у 2008 році закінчила з відзнакою, здобувши ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності». Того ж року розпочала навчання в аспірантурі цього ж університету за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».
Кар’єра
Трудову діяльність розпочала Свириденко у 2008 році на посаді економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ). Згодом працювала оцінювачкою Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступницею директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ). 2011 року її було призначено головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (КНР), єдиного представництва українського міста в КНР (на громадських засадах). На посаді голови Постійного представництва сприяла залученню інвестицій до економіки Чернігова та Чернігівської області.
З травня 2015 року Свириденко була радницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації Куліча. Із серпня 2015 року – начальницею Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.
Політична кар’єра
З вересня 2017 року Свириденко виконувала обов’язки першої заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації. А вже з 30 липня до 28 листопада 2018 року – в. о. голови Чернігівської ОДА.
24 грудня 2019 року Свириденко була обрана Головою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Член делегації для участі у Тристоронній контактній групі, представниця в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
Згодом у 2020 році вона стала заступницею Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. А з 22 грудня 2020 року – заступницею голови Офісу Президента України.
3 листопада 2021 року партія «Слуга народу» висунула Свириденко на посаду першої віцепрем’єрки – Міністерки економіки України. 4 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила рішення про її призначення. З 27 червня 2025 року – заступник голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові України.
Особисте життя
Чоловіком Свириденко є Сергій Ігорьович Дерлеменко. Він керує ТОВ «ДКС-Групп» та ТОВ «ДІТЕЛ», компаніями, які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв’язку. У 2015 році Сергій Дерлеменко балотувався до Чернігівської міської ради від партії «Самопоміч», але не пройшов. У подружжя є донька Софія.