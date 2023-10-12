ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

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Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Ілюстративне фото: ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців (Getty Images)

Глава держави подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за рішення щодо визнання Голодомору геноцидом.

“Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору посилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче”, – наголосив Зеленський.

Визнання Голодомору геноцидом

Нагадаємо, Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу вже низку країн.

Зокрема, це Італія, Британія, Хорватія, Нідерланди і не тільки.

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