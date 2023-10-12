ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter .

“Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору посилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче”, – наголосив Зеленський.

Визнання Голодомору геноцидом

Нагадаємо, Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу вже низку країн.

Зокрема, це Італія, Британія, Хорватія, Нідерланди і не тільки.