Cуд у Гаазі виніс перший вирок у справі збиття «Боїнг 777» на рейсі MH-17: трьом бойовикам дали поджиттєве

На основі доказової бази, зібраної міжнародною слідчою групою, до складу якої входять співробітники Служби безпеки України, Окружний суд Гааги виніс перше рішення у справі збитого над Донеччиною пасажирського літака, що виконував рейс MH-17.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Так, двох громадян РФ Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, а також одного громадянина України Леоніда Харченка визнано винними у збитті літака. Їм усім призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Також у суді доведено, що ЗРК «Бук», з якого було збито MH-17, привезли з Росії в Україну, а потім вивезли назад. Також офіційно зафіксовано, що рф постачала зброю та фінансувала терористичну організацію «днр».

При цьому загальна сума компенсації для родичів жертв авіакатастрофи становитиме понад 16 млн євро.

Це лише перший вирок у даному провадженні. Очікується притягнення до відповідальності інших причетних осіб.
Загалом за час розслідування міжнародна слідча група, до складу якої також входять слідчі СБУ, зібрала безпрецедентну доказову базу:
▪️ проаналізувала понад 5,5 млрд сторінок інформації в інтернеті (фото, відео, публікації в соціальних мережах та ЗМІ, блоги, форуми тощо);
▪️ вивчила понад 1,5 млн телефонних дзвінків у районі запуску ракети та вздовж її маршруту;
▪️ допитала як свідків понад 260 осіб;
▪️ провела понад 3 тис. різноманітних експертних досліджень;
▪️ у м. Павлоград Дніпропетровської області проведено унікальний слідчий експеримент з контрольованого підриву зенітно-керованих ракет 9М38М1 ЗРК «БУК», результати якого виявилися вирішальними для експертних висновків.

Нагадаємо, що 17 липня 2014 року у небі над Україною було збито пасажирський літак «Боїнг 777» рейсу MH-17, який належав авіакомпанії «Малайзійські авіалінії». Це призвело до загибелі 298 людей: громадян 10 країн (у тому числі близько 80 дітей).

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