Cуд у Гаазі виніс перший вирок у справі збиття «Боїнг 777» на рейсі MH-17: трьом бойовикам дали поджиттєве
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Так, двох громадян РФ Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, а також одного громадянина України Леоніда Харченка визнано винними у збитті літака. Їм усім призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Також у суді доведено, що ЗРК «Бук», з якого було збито MH-17, привезли з Росії в Україну, а потім вивезли назад. Також офіційно зафіксовано, що рф постачала зброю та фінансувала терористичну організацію «днр».
При цьому загальна сума компенсації для родичів жертв авіакатастрофи становитиме понад 16 млн євро.
Нагадаємо, що 17 липня 2014 року у небі над Україною було збито пасажирський літак «Боїнг 777» рейсу MH-17, який належав авіакомпанії «Малайзійські авіалінії». Це призвело до загибелі 298 людей: громадян 10 країн (у тому числі близько 80 дітей).