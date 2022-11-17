Cуд у Гаазі виніс перший вирок у справі збиття «Боїнг 777» на рейсі MH-17: трьом бойовикам дали поджиттєве

На основі доказової бази, зібраної міжнародною слідчою групою, до складу якої входять співробітники Служби безпеки України, Окружний суд Гааги виніс перше рішення у справі збитого над Донеччиною пасажирського літака, що виконував рейс MH-17.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Так, двох громадян РФ Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, а також одного громадянина України Леоніда Харченка визнано винними у збитті літака. Їм усім призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Також у суді доведено, що ЗРК «Бук», з якого було збито MH-17, привезли з Росії в Україну, а потім вивезли назад. Також офіційно зафіксовано, що рф постачала зброю та фінансувала терористичну організацію «днр».

При цьому загальна сума компенсації для родичів жертв авіакатастрофи становитиме понад 16 млн євро.