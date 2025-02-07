Нова трампівська генпрокурорка розпустила групу з протидії російським олігархам

У свій перший робочий день на новій посаді генеральна прокурорка США Пем Бонді підписала директиву про припинення діяльності оперативної групи “KleptoCapture”, яка займалася розшуком активів та впровадженням санкцій проти російських олігархів.

Як пише Reuters, заснована після російського вторгнення до України у 2022 році ініціатива в межах департаменту юстиції США допомагала позбавляти ресурсів наближених до Кремля та російського диктатора Путіна бізнесменів. Прокурори “KleptoCapture” також боролися з порушеннями росіянами експортних правил та стежили за дотриманням санкційного режиму.

Пем Бонді у службовій записці повідомила, що ця діяльність “потребує фундаментальної зміни у підході”. Ресурси департаменту юстиції, задіяні в боротьбі з олігархами, тепер будуть спрямовані на протистояння наркокартелям та організованій злочинності.

Рішення буде чинним упродовж 90 днів і може бути скасоване або зроблене остаточним новою директивою генпрокурорки. // LB.ua