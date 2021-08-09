Нові призначення у командуванні Збройних сил України

Перебуваючи на острові Зміїний у межах робочої поїздки до південних областей, Президент України Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних Силах України.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Президента.

Президент заслухав доповідь командувача Військово-Морських Сил ЗСУ про морську ситуацію в зоні відповідальності і представив генералів та офіцерів, призначених на керівні посади у Збройних Силах України.

“Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних Сил — генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ — полковника Максима Миргородського”, — сказав Зеленський.

Полковник Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він — перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

“Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування „Південь“ — генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування „Схід“ — генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування „Захід“ — полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу — полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід”, — наголосив Президент.

Президент зазначив, що генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов’язків нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.