Студпарламент КНУ імені Шевченка засудив з’їзд «слуг» Зеленського на території вишу і заявив про порушення закону

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Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка відреагував на з’їзд партії «Слуга народу», організований на території вишу, звернувши увагу на порушення закону.

Про це йдеться в спеціальному роз’ясненні студпарламенту.

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“СПУ занепокоєний залученням університету до участі в акції політичної партії, що 20 вересня 2020 року проводиться на території головного корпусу”, – йдеться в роз’ясненні.

У студентському парламенті звернули увагу, що згідно з частиною 3 статті 31 закону України “Про освіту”, політичні партії (об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права здійснювати свою діяльність у навчальних закладах.

“Ця діяльність також суперечить листу Міністерства освіти і науки України “Про недопущення політичної агітації в навчальних закладах” від 14 вересня 2020 року”, – зазначається в документі.

У студпарламенті наголосили, що вбачають у публічному заході партії “Слуга народу” на території університету “порушення норм чинного законодавства України”. Відзначається “неприпустимість таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації університету”.

СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів. Наголошуємо на тому, що в розумінні вищенаведених норм не має значення, чи проводяться подібні заходи безпосередньо в самій будівлі університету, чи на її території, чи публічні заходи офіційно оголошені як політичні, чи їх політичний характер випливає з наявності політичної символіки та політичних фігур, що асоціюються з конкретною політичною партією”, – йдеться в роз’ясненні.

 

Як відомо, партія “Слуга народу” провела сьогодні з’їзд, присвячений питанню висування на місцевих виборах у столиці, на території Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Представлення кандидата в мери Києва від партії Ірини Верещук і кандидатів у депутати Київської міської ради відбулося у внутрішньому дворі Червоного корпусу університету, який знаходиться в самому центрі столиці (по вулиці Володимирській).

З’їзд відвідав президент України Володимир Зеленський, який виступив перед присутніми.

Варто зазначити, що, відповідно до закону України “Про освіту” (стаття 31), в навчальних закладах забороняється зберігання, розміщення, розповсюдження реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- або відеоматеріалів, інших матеріальних або нематеріальних об’єктів (крім підручників), які містять:

• найменування або символіку політичних партій (об’єднань), громадських або благодійних організацій, назва або символіка яких співзвучні з назвами і символікою політичних партій;

• зображення, прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) або засновниками політичних партій (об’єднань);

• зображення, прізвища, імена та по батькові виборних осіб та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, “політичні партії (об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти, зокрема створювати власні осередки чи в будь-який інший спосіб втручатися в їхню освітню діяльність”.

Варто зазначити, що днями Міністерство освіти і науки України виступило із заявою про неприпустимість політичної агітації в навчальних закладах.

Так, МОН звернулося з листом до обласних державних адміністрацій, установ професійної (професійно-технічної) та вищої освіти щодо “недопущення політичної агітації в навчальних закладах”.

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