Новим головою Верховного Суду обрано Станіслава Кравченко

Новим головою Верховного суду став голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Станіслав Кравченко. За нього проголосували 108 суддів зі 148. Водночас 11 суддів не підтримали жодного кандидата.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Кравченка обрали головою Верховного суду строком на чотири роки. Заступника голови ВС оберуть на наступному пленумі.

За суддю Івана Міщенка віддали 14 голосів, за Наталію Коваленко – 13, за Альберта Єзерова – 2.

Як відбувалося голосування

Перед початком голосування Станіслав Кравченко у своїй промові заявив, що він має стати головою ВС, тому що в нього є багато суддівського досвіду.

“Свого часу я розглядав справи всіх юрисдикцій. Тим паче в цей час, коли увага міжнародної спільноти прикута до України, через агресію Росії. З перших днів війни робота Касаційного кримінального суду акцентована на розслідуванні проти порушень світового правопорядку.І разом з тим, ми розуміємо що розслідування воєнних злочинів буде покладено на юрисдикцію Касаційного кримінального суду”, — сказав Станіслав Кравченко.

Він також запевнив, що усі серйозні рішення як голова суду буде приймати лише після детальних консультацій з іншими головами касаційних судів.

26 травня Верховний суд України розпочав засідання пленуму, на якому планують обрати нового голову і заступника голови цієї установи.

На початку засідання було оголошено, що воно є повноважним. На засіданні зареєструвались 145 суддів зі 165. Спочатку частина суддів та кандидати, зокрема Наталія Коваленко, попросили відкласти засідання, бо забракло часу, щоб сформувати команду та підготуватися. Зрештою, шляхом голосування вирішили провести пленум 26 травня: 119 голосів ЗА, 44 — ПРОТИ.

Було обрано лічильну комісію і затверджено порядок денний та форму бюлетеня для таємного голосування.

Серед кандидатів на посади були:

Станіслав Кравченко – голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду (кандидатура голови ККС ВС запропонована групою суддів Верховного суду)

Наталія Коваленко – суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду

Альберт Єзеров – суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду

Іван Міщенко – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду

Суддя Касаційного адміністративного суду Вікторія Мацедонська зауважила, що потрібно підіймати рівень довіри українців до судової системи й безпосередньо до Верховного суду.

“Попри те, що відбувся такий корупційний скандал з ексочільником Верховного суду Всеволодом Князєвим, в Україні дуже багато доброчесних, професійних і завзятих суддів, які чесно і сумлінно виконують свої професійні обов’язки. Тому пленум з обрання голови потрібен не лише нам, а фактично всій судовій системі та суспільству”, — сказала Вікторія Мацедонська.