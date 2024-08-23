МЗС Німеччини попереджає про можливі обстріли українських міст у День Незалежності

У відомстві порадили своїм громадянам залишити Україну, або дотримуватись заходів безпеки.

“До Дня Незалежності України 24 серпня 2024 року можливе посилення ракетно-повітряних обстрілів міст, особливо столиці – Києва. Застерігаємо від поїздок в Україну. Громадян Німеччини терміново просять залишити країну”, – пишуть дипломати.

У відомстві закликали громадян Німеччини, які вже перебувають в країні, дотримуватись заходів безпеки та комендантської години.

У МЗС наголосили, що через напад Росії на Україну можливості підтримки громадян Німеччини дуже обмежені.

Зранку 22 серпня Посольство Сполучених Штатів Америки попередило, що Росія у найближчі дні може готувати низку російських безпілотних і ракетних атак по всій території України.

Посольство рекомендувало своїм громадянам стежити за оновленнями даних у місцевих ЗМІ, дізнатися інформацію про найближчі укриття та ховатись у них в разі оголошення повітряної тривоги.

Як писало британське видання The Times із посиланням на джерело в українській владі, в Києві не виключають можливості російських спроб ударів по Києву, включаючи парламент та інші урядові будівлі, через події в Курській області РФ. Вони буцімто мають сигналізувати про «жорстку відповідь». // Дзеркало тижня