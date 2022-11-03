Олексія Чернишова призначили очільником “Нафтогазу”
3 листопада на засіданні Уряд України призначив Олексія Чернишова головою правління НАК “Нафтогаз України”.
Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram, передає УНН.
3 листопада Верховна Рада звільнила з Мінрегіону Чернишова та через декілька годин, оголосили про його нове призначення. Тепер Олексій Чернишов є очільником “Нафтогазу”.
Він подякував “всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно”. Він подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада.
Раніше сьогодні Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України, повідомили з депутатського корпусу. “За” віддали голоси 279 депутатів.Tweet