Олексія Чернишова призначили очільником “Нафтогазу”

3 листопада на засіданні Уряд України призначив Олексія Чернишова головою правління НАК “Нафтогаз України”.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram, передає УНН.

3 листопада Верховна Рада звільнила з Мінрегіону Чернишова та через декілька годин, оголосили про його нове призначення. Тепер Олексій Чернишов є очільником “Нафтогазу”.

Він подякував “всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно”. Він подав до Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада.

Раніше сьогодні Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України, повідомили з депутатського корпусу. “За” віддали голоси 279 депутатів.