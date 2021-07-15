Верховна Рада відправила у відставку голову МВС Авакова
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Про це повідомляють Букви.
За відповідне рішення проголосував 291 нардеп.
Авакова відправили у відставку на підставі поданої ним заяви про звільнення.
“Відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” прошу прийняти мою відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Честь маю!”, — йдеться в заяві.
Напередодні комітет з питань правоохоронної діяльності передав розгляд заяви про відставку Авакова на розсуд парламенту — це означало, що остаточне рішення ухвалюватиме зал.
Варто зазначити, що Арсен Аваков був сьогодні відсутній у залі засідань ВР під час розгляду питання про відставку.
Нагадаємо, що Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.Tweet