Опублікована підсумкова заява саміту НАТО у Вільнюсі

Країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України під час дискусій на саміті у Вільнюсі. В ньому союзники окреслили бачення того, яким має бути шлях нашої країни до членства в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст комюніке.

Про що йдеться в комюніке

1. Глави держав і урядів НАТО підтверджують міцні трансатлантичні зв’язки, єдність, згуртованість і солідарність у критичний момент для безпеки та міжнародного миру і стабільності.

2. лідери країн НАТО тепло вітають президента України Володимира Зеленського на першому засіданні Ради НАТО-Україна.

“Ми з нетерпінням очікуємо наших цінних обмінів з главами держав і урядів Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея, а також з главою Європейської ради та главою Єврокомісії на цьому саміті”, – йдеться в документі.

3. НАТО вітає Фінляндію як нового члена Північноатлантичного союзу. Це історичний крок як для Фінляндії, так і для НАТО.

4. Країни НАТО підтверджують відданість політиці “відкритих дверей” НАТО і статті 10 Вашингтонського договору.

“Кожна країна має право вибирати свої власні механізми забезпечення безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо можливості прийняти Швецію як повноправного члена Північноатлантичного союзу”, – йдеться в документі.

5. Мир у євроатлантичному регіоні порушено. Російська Федерація порушила норми і принципи, що сприяли створенню стабільного і передбачуваного європейського порядку безпеки.

“РФ являє собою найбільш значну і пряму загрозу безпеці союзників, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. Тероризм у всіх його формах і проявах є найбільш прямою асиметричною загрозою безпеці наших громадян, а також міжнародному миру і процвітанню. Загрози, з якими ми стикаємося, мають глобальний і взаємопов’язаний характер”, – йдеться в комюніке.

6. Конфлікти, крихкість і нестабільність в Африці та на Близькому Сході безпосередньо впливають на безпеку альянсу і партнерів.

При цьому наголошується, що альянс продовжує стикатися з кібернетичними, космічними, гібридними та іншими асиметричними загрозами, а також зі зловмисним використанням нових і руйнівних технологій.

7. Росія несе повну відповідальність за свою незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну проти України, яка серйозно підірвала євроатлантичну і глобальну безпеку і за яку вона повинна понести повну відповідальність.

“Ми, як і раніше, найрішучішим чином засуджуємо кричущі порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН, зобов’язань і принципів ОБСЄ. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконних і нелегітимних анексій Росії, включно з Кримом”, – ідеться в повідомленні.

Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності за порушення і зловживання у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, особливо щодо цивільного населення України, включно з насильницькою депортацією дітей і сексуальним насильством в умовах конфлікту.

“Руйнування Каховської греблі підкреслює жорстокі наслідки війни, розв’язаної Росією. Війна, розв’язана Росією, справила глибокий вплив на навколишнє середовище, ядерну безпеку, енергетичну та продовольчу безпеку, глобальну економіку і добробут мільярдів людей в усьому світі”, – йдеться в документі.

8. Росія має негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води.

Зокрема, Білорусь, а також Іран мають припинити своє пособництво Росії та повернутися до дотримання норм міжнародного права.

9. Країни НАТО вітають рішучу підтримку в Генеральній Асамблеї ООН зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні. Лідери альянсу також вітають і підтримують прагнення президента Володимира Зеленського викласти принципи такого миру у своїй формулі миру.

10. НАТО підтверджує непохитну солідарність з урядом і народом України в героїчному захисті своєї країни, своєї землі та спільних цінностей. Ми повністю підтримуємо невід’ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН.

11. Лідери альянсу повністю підтримують право України на вибір власних механізмів забезпечення безпеки. Майбутнє України – в НАТО.

“Ми підтверджуємо взяте на саміті в Бухаресті 2008 року зобов’язання про те, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства”, – йдеться в документі.

12. Безпека України має велике значення для країн-членів та Альянсу. Задля підтримки подальшої інтеграції України до НАТО лідери погодили значний пакет розширеної політичної і практичної підтримки.

“Ми вирішили створити Раду Україна – НАТО, новий спільний орган, в якому члени Альянсу і Україна будуть засідати як рівноправні члени з метою просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці і євроатлантичних прагнень України до членства в НАТО”, – йдеться в документі.

13. Продовження надання терміново необхідної нелетальної допомоги Україні з боку НАТО в рамках комплексного пакету допомоги (КПД) залишається пріоритетом.

14. Росія збільшила свою багатопрофільну військову присутність в регіонах Балтійського, Чорного і Середземного морів і зберігає значний військовий потенціал в Арктиці.

“Більш напориста позиція Росії, нові військові можливості і провокаційна діяльність, в тому числі поблизу кордонів НАТО, а також її масштабні навчання без попередження і раптові навчання продовжують загрожувати безпеці євроатлантичного регіону”, – йдеться у документі.

15. Поглиблення військової інтеграції Росії з Білоруссю, в тому числі розгортання передових російських військових сил і засобів та військового персоналу в Білорусі, має наслідки для регіональної стабільності і оборони Альянсу.

“НАТО зберігатиме пильність і надалі уважно стежитиме за розвитком подій, зокрема за потенційним розгортанням так званих приватних військових компаній в Білорусі. Ми закликаємо Білорусь припинити свою зловмисну діяльність проти своїх сусідів, поважати права людини і фундаментальні свободи і дотримуватись міжнародного права”, – йдеться в документі.

16. Росія модернізує свої ядерні сили, включно з великими запасами зброї театрального призначення, і розширює свої нові та руйнівні системи доставки з подвійним зарядом. Неприпустимо, щоб Росія використовувала такі системи подвійного призначення для нападу на цивільне населення і найважливіші об’єкти цивільної інфраструктури в Україні.

17. Дії Росії демонструють позицію стратегічного залякування і підкреслюють постійну необхідність для НАТО відслідковувати всі ці події та за необхідності адаптувати свою позицію. Союзники продовжать тісну співпрацю в боротьбі із загрозами та викликами, що походять від Росії, і знову заявляють, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї потягне за собою важкі наслідки.

18. Росія активізувала свої гібридні дії проти союзників і партнерів НАТО, зокрема через посередників. Це включає втручання в демократичні процеси, політичний та економічний примус, широкомасштабні кампанії з дезінформації, шкідливі кібердії, а також незаконну і підривну діяльність російських спецслужб.

19. Лідери НАТО прагнуть стабільності та передбачуваності в євроатлантичному регіоні та у відносинах між НАТО і Росією. НАТО не прагне до конфронтації і не становить загрози для Росії. У світлі її ворожої політики і дій ми не можемо розглядати Росію як партнера.

Очікування України

Що стосується очікувань України. То наша влада чітко дала зрозуміти, що чекає від союзників за підсумками саміту чіткого політичного рішення щодо членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський зазначив, Україна розуміє, що не стане членом Альянсу під час війни, але хоче отримати чітку відповідь від союзників, що це станеться після нашої перемоги над окупантами. Київ очікує від партнерів стійких гарантій безпеки на час війни, а вже після – прийняття до Альянсу.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО, який триватиме і завтра. На ньому союзники зібралися насамперед для того, аби визначити майбутнє України в Альянсі та її боротьбу з російською агресією. А саме в контексті її військової підтримки. Як анонсували партнери, на цьому саміті буде узгоджено новий пакет військової допомоги НАТО для України.