Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Франції визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter, передає УНН.

«Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу є важливим і знаковим. Вдячний за вагомий внесок Франції у викриття минулих і теперішніх злочинів тоталітарної Росії, встановлення правди, справедливості та, отже, відповідальності. Дякую, Франція», – написав Зеленський.