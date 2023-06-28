Парламент Хорватії підтримав визнання Голодомору геноцидом українського народу

Парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив у середу Президент України Володимир Зеленський, подякувавши за історичне рішення, пише УНН.

“Парламент Республіки Хорватія ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами кремля – ні минулими, ні сучасними”, – написав Зеленський у Twitter.