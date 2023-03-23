Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Про це повідомила голова МЗС країни Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттір у Twitter.

“Сьогодні Альтинг (парламент Ісландії – ред.) визнав штучний голод зими 1932-1933 років геноцидом, вчиненим тоталітарним урядом у москві проти народу України”, – повідомила голова МЗС Ісландії.

На рішення уже відреагував Президент Володимир Зеленський та голова МЗС Дмитро Кулеба.

“Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності”, – написав Зеленський у Twitter.

“Я глибоко вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом одностайним голосуванням Альтингу. Український народ завжди буде цінувати щиру солідарність і повагу Ісландії до мільйонів жертв Голодомору”, – зазначив Кулеба у Twitter. // УНН