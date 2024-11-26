Партію президента Зеленського готові підтримати 12% респондентів – опитування
На першому місці опинилась би гіпотетична партія колишнього головкома ЗСУ.
У разі проведення парламентських виборів найближчої неділі, 34% голосів виборців, які вже визначилися та пішли б голосувати, отримала б гіпотетична партія колишнього головнокомандувача, а нині посла України у Британії Валерія Залужного. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Центр «Соціальний моніторинг» у вівторок, 26 листопада, передає кореспондентка ZN.UA.
Це перше соціальне дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення РФ, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни.
Зокрема, результати парламентських виборів виглядали б приблизно так:
- Партія Валерія Залужного – 34%;
- Партія Володимира Зеленського – 12%;
- «Європейська солідарність» Петра Порошенка – 9%;
- Партія Кирила Буданова – 7%;
- Партія Дмитра Разумкова – 6%;
- «Батьківщина» Юлії Тимошенко – 6%;
- «24 серпня» Сергія Притули – 6%;
- Партія Андрія Білецького – 4%;
- УДАР Віталія Кличка – 3%;
- «За мир! За життя» Юрія Бойка – 2%;
- «Радикальна партія» Олега Ляшка – 1%;
- Партія Олексія Арестовича – 1%;
- «Голос» (Кіра Рудик) – 1%;
- Інша партія – 3.
Опитування провели 15-21 листопада методом телефонних інтерв’ю серед 1200 респондентів 15-21 листопада. Похибка опитування складає 1,8-2,9%.