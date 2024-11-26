Партію президента Зеленського готові підтримати 12% респондентів – опитування

На першому місці опинилась би гіпотетична партія колишнього головкома ЗСУ.

У разі проведення парламентських виборів найближчої неділі, 34% голосів виборців, які вже визначилися та пішли б голосувати, отримала б гіпотетична партія колишнього головнокомандувача, а нині посла України у Британії Валерія Залужного. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив Центр «Соціальний моніторинг» у вівторок, 26 листопада, передає кореспондентка ZN.UA.

Це перше соціальне дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення РФ, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни.

Зокрема, результати парламентських виборів виглядали б приблизно так:

Партія Валерія Залужного – 34%;

Партія Володимира Зеленського – 12%;

«Європейська солідарність» Петра Порошенка – 9%;

Партія Кирила Буданова – 7%;

Партія Дмитра Разумкова – 6%;

«Батьківщина» Юлії Тимошенко – 6%;

«24 серпня» Сергія Притули – 6%;

Партія Андрія Білецького – 4%;

УДАР Віталія Кличка – 3%;

«За мир! За життя» Юрія Бойка – 2%;

«Радикальна партія» Олега Ляшка – 1%;

Партія Олексія Арестовича – 1%;

«Голос» (Кіра Рудик) – 1%;

Інша партія – 3.

Директор центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук зазначив, що під час дослідження соціологи навмисно не згадували партії «Слуга народу», аби зосередитись на потенційному лідерстві голови політичної сили. Загалом, як з’ясували соціологи, брати участь у виборах, якщо вони відбудуться в найближчу неділю, готові 76% українців. З них 54% точно братимуть участь у голосуванні та визначились у поглядах.