Новая администрация США выступила с заявлением в ООН о ситуации на Донбассе

Новая администрация США впервые выступила с открытым заявлением о ситуации на Донбассе: Россия оккупировала украинские территории и привела к гибели более чем 12 тыс. граждан.

Об этом во время заседания Совбеза ООН сказал представитель новой администрации Соединенных Штатов Америки, политический координатор Миссии США при ООН Родни Гантер, передает УНН.

“В 2014 году Россия оккупировала Крым и привела к возникновению конфликта в Донбасском регионе. Россия подрывает значимый прогресс, дипломатические переговоры, при этом обучает, вооружает, финансирует и также руководит своими силами, марионетками в поддержку так называемых властей на местах. С 2014 года действия России на Востоке Украины привели к гибели более чем 12 тыс. граждан. 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, и при этом 3,4 млн нуждается в гумпомощи. Россия продолжает свою работу по дестабилизации Украины, подрыву суверенитета Украины”, — сказал Родни Гантер.

Он отметил, что Россия последний год продолжает отрицать тот факт, что она контролирует конфликт на востоке Украины и “ложно выставляет себя посредником в конфликте, хотя на самом деле является подстрекателем его”.

“Россия препятствует всячески выполнению и работе Трехсторонней контактной группы как напрямую, так и косвенно. Россия также затягивает открытие новых КПП, заблокировала обмен задержанными. Президент Путин даже отказался утвердить соглашение по прекращению огня и другие меры, предложенные ТКГ в июле… США по-прежнему осуждает нарушение прав человека, которые совершаются в условиях российской оккупации. Просим Россию освободить более чем 100 политзаключенных украинцев и прекратить кампанию против крымских татар и тех, кто отрицает оккупацию”, — отметил Гантер.

Он подчеркнул, что США никогда не признают аннексию Крыма и санкции не будут сняты пока РФ не изменит своего курса.