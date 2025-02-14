Кабмін ухвалив кілька рішень щодо ВЛК для осіб з інвалідністю

Уряд заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК

Сьогодні, 14 лютого, Кабмін вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів та до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішенням Кабміну передбачено:

Включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі.

Встановлено заборону направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Передбачено, не направлення, у разі внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності, таких осіб на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Дозволено замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчую інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає (за умови пред’явлення оригіналів) тощо.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних громадян до 5 червня 2025 року. // Главком