Наступ на свободу слова: Нацрада позбавила «Прямий FM» ліцензії

Національна рада з питань телебачення та радіомовленні позбавила «Прямий FM» ліцензії на мовлення.

«Прямий» транслював засідання регулятора.

За анулювання проголосувало п’ять членів Нацради.

Генеральний продюсер телеканалу «Прямий» Світлана Орловська зазначила, що не очікує позитивного рішення Нацради, оскільки системний тиск на канал триває давно.

«В принципі, це вперше за цю історію Нацради виноситься подібне рішення щодо анулювання усіх ліцензій, тому що були аналогічні питання, і тоді проєкти рішень щодо анулювання не виносилися…виключно санкції у вигляді попереджень. Тобто, якась особлива увага до «Прямого». І тоді не вистачило голосів, і знову вже у вересні вони виносять це питання, ще й переносять засідання», — повідомила вона.

«Дуже важлива ситуація по телеканалу «Прямий» і по радіостанціях, тому що ми бачимо системний наступ на «Прямий». І «Державне бюро репресій» ним займається, це те, що я озвучував вчора інформацію, вона повністю зараз підтверджується, що є команда з Офісу президента системно давити «Прямий» і зараз підключається Нацрада з питань телебачення і радіомовлення», — сказав народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

«Ми будемо добиватися, щоб свобода слова в Україні була, і щоб телеканал «Прямий» міг працювати як і будь-який інший телеканал в нашій державі», — додав депутат.

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир В’ятрович своєю чергою зазначив, що атака на «Прямий» відбувається за його проукраїнську і проєвропейську позицію.