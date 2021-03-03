Президент США продлил еще на год санкции против РФ, введенные из-за агрессии против Украины

Президент США Джо Байден на год продлил санкции против Российской Федерации: они были введены из-за того, что Россия оккупировала Крым и часть Донбасса.

Об этом сообщается на сайте американского Федерального реестра.

В документе отмечается, что ситуация вокруг Украины по-прежнему угрожает национальной безопасности и внешней политике США.

“По этой причине режим ЧС, введенный от 6 марта 2014 года, а также – меры, принятые в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021”, – говорится в заявлении.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении РФ, введенные администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже – 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года – санкции расширялись.

В последний раз их продолжал предшественник Байдена Дональд Трамп – 26 февраля 2020. // Буквы