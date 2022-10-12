Перший мобілізований російський адвокат вже загинув на війні в Україні

Як повідомив голова правозахисної групи «Агора» Павло Чиков, 7 жовтня під Лисичанськом загинув мобілізований 25 вересня адвокат Невської колегії адвокатів Санкт-Петербурга Андрій Нікіфоров.

Раніше в Україні загинув такий собі Євген Бізяєв, мобілізований із Краснотур’їнська Свердловської області РФ. Його мати прочитала про це в соціальних мережах – у військкоматі інформацію їй підтвердили. За словами матері, Бізяєва мобілізували 28 вересня, а через кілька днів відправили воювати в Україну.

Багато мобілізованих у Росії, кількість яких на сьогодні точно невідома, здійснюють суїциди, помирають від передозування наркотиків, отруєння алкоголем, проблем зі здоров’ям, навіть не доїхавши до фронту. З початку мобілізації в РФ у військових частинах і збірних пунктах, за відкритими даними, загинуло близько 20 мобілізованих, які так і не потрапили на фронт.