Розчарований позицією України Трамп розчарував відвертим «прорашизмом»

Трамп розчарований позицією України, натомість хвалить Росію.

Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу у своєму маєтку Мар-а-Лаго, президент США заявив, що розчарований відсутністю України за столом переговорів в Саудівській Аравії, повідомляє Дзеркало тижня.

«Вони засмучені, що їх не позвали? У них було три роки і навіть більше. Це можна було дуже легко вирішити. Навіть слабкий переговорник міг би досягти угоди роки тому – майже без втрати територій, без жертв, без зруйнованих міст», — заявив Трамп.

Президент Сполучених Штатів додав, що після перемовин із представниками Росії він «набагато більш впевнений» у майбутній угоді. Перемовини він назвав «дуже хорошими».

Він додав, що Україна має провести вибори, якщо хоче мати місце за столом переговорів. За його словами, Зеленський має лише 4% підтримки у українців.

«Зараз ситуція, що в Україні давно не було виборів. В ній діє воєнний стан. Її лідер, мені шкода це говорити, але його рейтинг на рівні 4% схвалення», — сказав президент США.

Трамп наголосив, що проведення виборів президента в Україні – це не «російське бажання». За словами президента США, це думка особисто його, а також «інших країн».