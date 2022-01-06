Печерський суд арештував майно Порошенка

Рішення ухвалила суддя Бортницька.

Печерський районний суд Києва на засіданні 6 січня арештував майно «підозрюваного в держзраді» пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка.

Про це в Facebook повідомив народний депутат «Європейської солідарності» Володимир Арʼєв.

«Хто де, а ми з Ахтемом Чийгозом у Печерському Суді, який щойно, на третю річницю вручення Томоса і у Святий Вечір на замовлення Банкової арештував майно Порошенка», – написав він.

Він додав, що рішення ухвалила суддя Бортницька, яка притягалася раніше до дисциплінарної відповідальності.

За словами співпартійниці Порошенка Ірини Геращенко, адвокати нардепа дізналися про судове засідання щодо арешту майна «випадково вчора ввечері». Адвокат Ігор Головань повідомив, що про засідання суду стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з правозахисників. Головань наголосив, що відповідно до КПК такі клопотання розглядаються за участі народного депутата, який має бути повідомлений про судове засідання заздалегідь в установленому порядку.

Сам підозрюваний нині перебуває за кордоном, куди виїхав ще до офіційного оголошення підозри. Сьогодні він заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Порошенко хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник. // LB.ua