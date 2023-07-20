Євросоюз ще на півроку продовжив санкції проти РФ за вторгнення в Україну

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврораду.

Сьогодні, 20 липня, Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку, тобто до 31 січня 2024 року.

Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Також вони передбачають заборону на імпорт і транспортування сирої нафти, що перевозиться морем, і деяких нафтопродуктів з Росії в ЄС, відключення кількох російських банків від SWIFT, а також припинення діяльності в ЄС прокремлівських ЗМІ.