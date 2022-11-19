Вже 437 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 19 листопада 2022 року більше ніж 1274 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 437 дітей загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 32.

18 листопада у с. Комиш-Зоря Запорізької області у власному житловому будинку впритул військовослужбовцями РФ розстріляно родину разом з двома дітьми віком 5 та 14 років.

17 листопада у лікувальному закладі від отриманих поранень помер 4-місячний хлопчик. Він бу поранений під час обстрілу ворогом с. Циркуни Харківської області.

Стало відомо про ще одну загиблу дитину внаслідок ракетного удара по приватному будинку 17 листопада в м. Вільнянськ Запорізької області.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора