Унаслідок вчорашнього російського обстрілу Вільнянська загинули 10 людей, зокрема двоє дітей

Рятувальники виявили тіла ще чотирьох жертв.

Унаслідок вчорашнього обстрілу Вільнянська Запорізької області загинули 10 людей. З них – двоє дітей віком 10 і 17 років.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку в м. Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей. В тому числі двоє дітей 11 та 17 років”, – йдеться у повідомленні.

Загальна кількість убитих росіянами дітей, про яку відомо, становить 433 людини.

Нагадаємо, вчора вранці російська армія обстріляла трьома ракетами будинок у Вільнянську. Спочатку виявили тіла чотирьох загиблих, потім, у ході пошуково-рятувальних робіт, ще двох. У будинку проживало чотири родини. // LB.ua