21 російський удар по Донеччині: окупанти поцілили у мирні домівки, лікарню, банк і готель, є загиблі та поранені

Протягом доби під обстрілами перебували 14 населених пунктів. Армія росії вбила та поранила цивільних мешканців.

Війська рф випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, селах Красноторка, Веселе, Кам’янка, Красногорівка, Тоненьке, Костянтинопольське.

Окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії, танків, мінометів.

Зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об‘єктів – 17 житлових будинків, лікарню, приміщення банку, готель, складське приміщення, трансформатор, гаражі, автомобілі.

У Костянтинівці ракетою «С-300» росіяни пошкодили 4 багатоквартирних будинки та об’єкти інфраструктури, є загиблі та поранені цивільні мешканці.

З авіації, «Градів» та артилерії російські війська гатили по Авдіївці. Зі «Смерчу» вдарили по Лиману, пошкоджено складське приміщення. З артилерії накрили Курахове, поцілили в 3 багатоквартирних та 3 приватних оселі, лікарню та інфраструктуру. В усіх випадках інформація щодо постраждалих не надходила.

Внаслідок ворожих атак маємо загиблого та пораненого у Бахмуті, також є травмовані у Часовому Яру.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 96 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 38 850 осіб, серед них 5423 – діти, 2086 – люди з інвалідністю.

Національна поліція України