Переговори у Лондоні зірвались: що сталося і чому Рубіо не приїхав на зустріч по Україні

Переговори щодо припинення вогню та загалом врегулювання війни, які мали відбутись сьогодні у Лондоні на рівні глав МЗС, несподівано відклали. Рівень делегацій знизили на тлі повідомлень ЗМІ про “мирний” плану Вашингтона, який передбачає визнання Криму російським та заморожування фронту.

Нагадаємо, Financial Times із посиланням на людей, обізнаних із питанням, писало, що Путін нібито готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, “якщо США визнають, що Крим належить Росії, й заблокують вступ України до НАТО”.

Водночас, пише The Wall Street Journal, б ританські та французькі посадовці відкриті до сценарію нинішньої лінії контролю (фронту) в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку України.

Українські чиновники сказали The Telegraph, що скептично ставляться до прогресу в мирній угоді.

Як зазначає The Telegraph, цей план був би для України гіркою пілюлею, оскільки вона втратила б територію, не отримавши жодних чітких гарантій безпеки від США.

Пропозиції США, викладені у виданні The Telegraph, буквально тотожні. Однак вони викладені у форматі 7 пунктів, а саме:

При цьому у плані є деякі зміни на користь України. А саме відмова РФ від двох невеликих територій, які зараз окуповані її військами. Так, ч астковим поступом Україні, як пише The Telegraph, стане повернення доступу до гирла Дніпра та відведення російських військ із ще одного району Херсонщини.

Тож що пропонують США? Британське видання The Telegraph та американське Axios розкрили вміст пропозицій США щодо завершення російсько-української війни.

Видання The Wall Street Journal писало, що американці висунули свої “мирні” пропозиції в конфіденційному документі, який представили українській делегації і на зустрічі в Лондоні б хотіли почути відповідь від Києва на їх ініціативи. А в разі позитивного відгуку – ці ідеї направили б до Москви.

