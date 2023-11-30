Політсили Верховної Ради підписали меморандум про те, що вибори відбудуться лише після війни

Вибори планують проводити після завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менш ніж 6 місяців після закінчення воєнного стану).

Голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп Верховної Ради підписали меморандум, відповідно до якого вибори в Україні відбудуться після війни, передає “Українська правда”.

Зустріч відбулася на Закарпатті 10-12 листопада у форматі «Діалогів Жана Моне» задля миру та демократії.

У висновках, оприлюднених за результатами цієї події, йдеться зокрема про те, що керівництво Верховної Ради, голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп ВР 9-го скликання “дійшли згоди, що майбутні вільні та чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану)”.

Під меморандумом поставили підписи Давид Арахамія від фракції “Слуга народу”, Юлія Тимошенко від “Батьківщини”, Ірина Геращенко від “Євросолідарності”, Олександра Устінова від “Голосу” та представники інших депутатських груп.

Депутати домовилися, що вибори мають бути проведені на основі діючого Виборчого кодексу, зі збереженням за основу виборчих систем національних та місцевих виборів. Також мають повернути норми, які забезпечують змагальність кандидатів у межах одного партійного списку (зокрема, скасування обмеження у 2556 від виборчої квоти, необхідних для просування кандидата у виборчому списку).

Відзначив такий крок українських нардепів , колишній президент Європейського парламенту (1989-2004 рр.) Пет Кокс.

“Я також дуже задоволений, що фракції домовилися про принципи проведення майбутніх вільних та чесних національних парламентських і президентських виборів після закінчення війни та воєнного стану», – цитує Кокса пресслужба ВР.

Нагадаємо, цього місяця Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні – не на часі.

Згодом керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україну ніхто не підштовхує до виборів під час війни, але у влади питали думку щодо них. // LB.ua