Повне відновлення водопостачання у столиці відновиться найближчим часом – ДТЕК
Про це у Фейсбуку повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Укрінформ.
«Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару росії є вкрай складною.Енергетики разом з усіма рятувальними службами на даний момент ліквідують наслідки ударів», – написав він.
Насамперед відновлюється подача електрики на об’єкти критичної інфраструктури: водо- та теплопостачання. Після цього енергетики розпочнуть відновлення світла для побутових споживачів.
«Найближчим часом очікується повне відновлення водопостачання у Києві. Проводяться роботи з повернення водопостачання у Дніпрі та Одесі», – зазначив Сахарук, наголосивши, що роботи тривають.