Повне відновлення водопостачання у столиці відновиться найближчим часом – ДТЕК

Повне відновлення водопостачання у Києві очікується найближчим часом. Також фахівці працюють над тим, аби повернути воду мешканцям Одеси та Дніпра.

Про це у Фейсбуку повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає Укрінформ.

«Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару росії є вкрай складною.Енергетики разом з усіма рятувальними службами на даний момент ліквідують наслідки ударів», – написав він.

Насамперед відновлюється подача електрики на об’єкти критичної інфраструктури: водо- та теплопостачання. Після цього енергетики розпочнуть відновлення світла для побутових споживачів.

«Найближчим часом очікується повне відновлення водопостачання у Києві. Проводяться роботи з повернення водопостачання у Дніпрі та Одесі», – зазначив Сахарук, наголосивши, що роботи тривають.