Польща викличе посла Росії після чергової маячні Путіна про Сталіна і польські землі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе посла Росії до МЗС після слів російського диктатора Володимира Путіна, що Сталін нібито “подарував” Польщі землі.

Про це Моравецький написав у Twitter: “Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано до Міністерства закордонних справ”.

Свій допис Моравецький опублікував, коментуючи слова Путіна про те, що диктатор Йосиф Сталін нібито “подарував” Польщі землі.

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У п’ятницю президент Росії Володимир Путін заявив, що західні землі Польщі є “подарунком Сталіна” і Польща має бути вдячна СРСР за “відновлення незалежності”.

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента “жалюгідним кремлівським занудою”, який поширює брехню про війну в Україні.

УП