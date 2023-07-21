Польща викличе посла Росії після чергової маячні Путіна про Сталіна і польські землі

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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе посла Росії до МЗС після слів російського диктатора Володимира Путіна, що Сталін нібито “подарував” Польщі землі.

Про це Моравецький написав у Twitter: “Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано до Міністерства закордонних справ”.

Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі

МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО: GETTY IMAGES

Свій допис Моравецький опублікував, коментуючи слова Путіна про те, що диктатор Йосиф Сталін нібито “подарував” Польщі землі.

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УП

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