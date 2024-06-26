Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП

Повним складом підтримувати відмовилися нардепи колишньої ОПЗЖ.

Понад 140 народних депутатів не підписали документ на підтримку заборони УПЦ МП, законопроєкт про яку мають розглянути в другому читанні. Документ створила міжфракційна група, до складу якої увійшли народні депутати всіх фракцій та груп, окрім “Платформи за життя та мир” і “Відновлення України” – тобто колишньої проросійської ОПЗЖ.

Представники усіх фракцій були долучені до збору підписів, і цей документ є фінальним. Про це повідомили джерела LB.ua у парламенті.

Групу створили після блокування трибуни Верховної Ради нардепами фракції “Європейська Солідарність”, які вимагали створити ТСК з питань фортифікацій і винести на голосування заборону УПЦ (МП).

У повному складі поставили підписи на підтримку законопроєкту “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій” (№8371) представники фракції “Європейська Солідарність” та “Голос”.

LB.ua отримав список тих, хто відмовився ставити підписи. До нього потрапили 146 нардепів, зокрема, ті, які наразі перебувають під слідством, як Нестор Шуфрич. Серед тих, хто не підтримав, близько 90 депутатів – від “Слуги народу”. Від “Батьківщини” не підтримали двоє. Від “Платформи за життя і мир” (колишня ОПЗЖ) підтримав лише один депутат – Юрій Загородній (про це стало відомо вже після публікації списку, – ред.).