Увага розшук! НАБУ розшукує депутатку “Слугу народу” Маргариту ШОЛ за брехню в декларації

Маргарита Шол народилась 15 вересня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчила економічний факультет Приазовського державного технічного університету. На президентських виборах 2019 року у територіальному виборчому окрузі № 58 з центром у місті Маріуполі Маргарита Шол була довіреною особою кандидата в Президенти України Володимира Зеленського. На початку квітня 2019 року Маргарита Шол не змогла вчасно внести подання на семи членів окружної комісії № 58 від кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського для виконання обов’язків у другому турі президентських виборів. Тоді Маріуполь виявився єдиним містом, де Центральна виборча комісія була змушена додавати відсутніх членів окружкомів за поданням голови ЦВК.

Працювала бухгалтером у МКВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського». Під час парламентський виборів пройшла до Верховної Ради від партії «Слуга народу» .

Лише за останні кілька тижнів підозри за брехню в деклараціях отримали 6 чинних депутатів, більшість яких “Слуги народу”: Юрій Камельчук, Слуга Народу

Михайло Волинець, Батьківщина

Володимир Гевко, Слуга Народу

Максим Пашковський, Слуга Народу

Маргарита Шол, Слуга Народу

Ірина Констанкевич, За Майбутнє

У більшості зі справ схожі фабули. Депутати орендували житло в центрі Києва, але інформацію про орендовані помешкання в деклараціях не вказували. Це порушення закону.