Увага розшук! НАБУ розшукує депутатку “Слугу народу” Маргариту ШОЛ за брехню в декларації
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.
Зазначається, що вона підозрюється у вчитненні злочину, передбаченого ч.1. ст.366-2 Кримінального кодексу (у редакції Закону Україні від 4.12.2020.
Вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.
У НАБУ оприлюднили фотографію народної депутатки і вказали її ім’я.
Маргарита Шол народилась 15 вересня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчила економічний факультет Приазовського державного технічного університету. На президентських виборах 2019 року у територіальному виборчому окрузі № 58 з центром у місті Маріуполі Маргарита Шол була довіреною особою кандидата в Президенти України Володимира Зеленського. На початку квітня 2019 року Маргарита Шол не змогла вчасно внести подання на семи членів окружної комісії № 58 від кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського для виконання обов’язків у другому турі президентських виборів. Тоді Маріуполь виявився єдиним містом, де Центральна виборча комісія була змушена додавати відсутніх членів окружкомів за поданням голови ЦВК.
Працювала бухгалтером у МКВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського». Під час парламентський виборів пройшла до Верховної Ради від партії «Слуга народу» .
Лише за останні кілька тижнів підозри за брехню в деклараціях отримали 6 чинних депутатів, більшість яких “Слуги народу”:
- Юрій Камельчук, Слуга Народу
- Михайло Волинець, Батьківщина
- Володимир Гевко, Слуга Народу
- Максим Пашковський, Слуга Народу
- Маргарита Шол, Слуга Народу
- Ірина Констанкевич, За Майбутнє
Але все це історії за попередні роки. Зараз депутати, прикриваючись війною, взагалі дозволили собі не подавати декларації. Немає декларацій – немає проблем. І з цим потрібно щось робити, зазначають в ЦПК.