Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко назвав покроковий план євроатлантичної інтеграції України для нинішньої влади.

Про це йдеться у відеозверненні Порошенка на сторінці у Facebook.

На думку Порошенка, для цього треба, перш за все — припинити руйнування антикорупційної інфраструктури, реалізувати судову реформу, поглибити секторальну інтеграцію з ЄС, відновити довіру партнерів і наполегливо працювати над отриманням ПДЧ.

Він також нагадав, що два роки тому за його ініціативи Верховна рада закріпила в Конституції стратегію на членство в Європейському союзі та Північноатлантичному альянсі.

«Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші стосунки з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати», — вважає Порошенко.

Перше, що треба зробити, на його думку, припинити знищення антикорупційної інфраструктури. А саме: гарантувати незалежність НАБУ і прозорий конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також треба реалізувати Дорожню карту судової та антикорупційної реформ, яка відповідає критеріям Євросоюзу і НАТО, додає Порошенко.

Крім того, слід поглибити секторальну інтеграцію в енергетичній, цифровій, митній, шенгенській сферах.

«Наявність амбітних інтеграційних проектів дозволить залучити інвестиції в Україну, створити нові робочі місця і покращити рівень життя людей», — переконаний Порошенко.

Він також вважає, що зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення України до НАТО.

«Ми свого часу планували отримання ПДЧ на 2023 рік. Чи вдасться вписати в цей графік, куди більшою мірою залежить від Зеленського, від спроможності української дипломатії переконати усіх західних партнерів в необхідності не озиратися на Росію», — додає він.

Лідер «Євросолідарності» переконаний, наша готовність «увійти у відкриті двері залежить лише від нас самих». Від того, наскільки якісно ми виконаємо власну домашню роботу.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства оборони України Андрій Таран заявляв, що перший етап реформування Збройних сил суттєво наблизив їх до набуття взаємосумісності з НАТО. У рамках реформи було створено нові органи військового управління. // РБК-Україна