Слуги Зеленского начали перебегать к оппонентам — экс-депутат

Представители партии президента Владимира Зеленского “Слуга народа” вливаются в ряды партии “УДАР Виталия Кличко”.

Об этом сообщает экс-депутат Андрей Денисенко, передает УНН.

В частности, в Днепропетровской области руководителем штаба партии “УДАР” назначен экс-глава облсовета, действующий депутат от “Слуги народа” в Днепропетровском облсовете Святослав Олийнык. Городской штаб возглавил депутат Верховной Рады от “Слуги народа” Кирилл Нестеренко.

По словам экс-депутата Андрея Денисенко, публичных представлений на месте не было. При этом он добавил, что на совещаниях в центральном штабе “эти двое участвуют как региональные руководители и проходят в этой роли в соответствующих штабных документах уже с середины сентября”.