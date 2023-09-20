Блінкен на Радбезі ООН розповів про жахіття, побачені під час візиту в Україну

Держсекретар США розповів про підвал у Ягідному та нещодавні атаки РФ по Україні

На тлі зростання суперечок щодо підтримки України у Конгресі США державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у своєму виступі в Раді безпеки ООН розповів про враження від побаченого в населеному пункті Ягідне під час нещодавнього візиту до Укаїни. Він наголосив, що там росіяни понад місяць утримували 300 українців – переважно жінок, дітей та людей похилого віку – та використовували їх як живий щит.

Про це пише CNN. Блінкен розповів, що у Ягідному бачив “два рукописні списки імен на стіні підвалу”.

“Один містив імена селян, яких стратили російські війська. Інший – людей, які загинули в підвалі. Найстаршій жертві було 93 роки. Наймолодшій – шість тижнів. Росіяни дозволяли вивозити тіла лише один раз на день, тому діти, батьки, чоловіки та дружини були змушені годинами перебувати біля трупів своїх близьких. Я починаю з цього, тому що зі відстані цієї зали справді легко впустити з поля зору, що таке українські жертви російської агресії”, – сказав Блінкен.

Він наголосив, що все це сталося лише в одній будівлі, в одній громаді в Україні. А таких місць ще дуже багато.

Крім того, Блінкен нагадав у Радбезі ООН про нещодавні атаки РФ по Україні.

“Тільки за останній тиждень Росія розбомбила житлові будинки в Кривому Розі, спалила склади гуманітарної допомоги у Львові, знищила зерно в Одесі, обстріляла вісім населених пунктів на Сумщині за один день. Це щодня переживають українські родини. Це те, що вони переживають протягом усіх 575 днів цього повномасштабного вторгнення. Це те, що вони терпітимуть завтра і післязавтра, доки Росія веде цю жорстоку війну”, – зауважив Блінкен.

У своїй промові Блінкен також висловився про порушення Росією міжнародного порядку.

“Важко уявити, щоб країна демонструвала більше презирства до ООН і всього, за що вона виступає. Це йде від країни, яка має постійне місце в цій Раді”, – додав він.

Видання зазначає, що ці слова держсекретаря пролунали напередодні візита президента Володимира Зеленського до Вашингтона на тлі підготовки адміністрації Байдена до потенційного протистояння з Конгресом у питанні продовження підтримки України.

Раніше в інтервʼю СBS Блінкен також зауважив, що Україна демонструє нетерпимість до корупції, а США контролюють надані Києву кошти, американські платники податків можуть бути спокійними. // УНІАН