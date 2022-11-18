Пособник Кремля в НАТО та ЄС не підтримає виділення фіндопомоги Україні

Угорщина не підтримає виділення фіндопомоги ЄС Україні наступного року.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Угорщина не підтримає виділення фіндопомоги ЄС Україні наступного року

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