Представители ЕС на встрече с российским послом жестко осудили действия РФ

Представители ЕС вызвали российского посла и выразили осуждение действий российских властей по объявлению персонами нон-грата восьми официальных лиц ЕС. В частности речь идет о президенте Европарламента и вице-президенте Еврокомиссии.

Отмечается, что посол РФ был проинформирован о решительном отрицании и твердом осуждении европейскими институтами и странами-членами ЕС этого решения.

«Генеральные секретари Юхансоне и Саннино также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и об исполнительном распоряжении Российской Федерации относительно так называемых «недружественных государств», и выразили глубокую обеспокоенность кумулятивным (разрушительным) эффектом всех этих решений для отношений между ЕС и властями Российской Федерации. Они также отметили, что ЕС сохраняет за собой право принять надлежащие меры в ответ», — говорится в документе.

Напомним, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.