Внаслідок ракетного удару по столиці, три людини загинуло та шість постраждало

Внаслідок влучення ракети до двоповерхової будівлі в Києві загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. 

Начальник поліції Київської області Андрій Небітов показав відео з наслідками влучення ракети до житлової багатоповерхівки у Києві. Кличко повідомив, що після вибухів у столиці чотирьох постраждалих доправили до лікарні, одному пораненому надали допомогу на місці. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив , що після вибухів у столиці чотирьох постраждалих доправили до лікарні, одному пораненому надали допомогу на місці. У місті вводяться екстрені відключення електроенергії.

У Вишгороді Київської області будинок загорівся внаслідок влучення ракети, заявив радник голови МВС України Антон Геращенко.

 

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