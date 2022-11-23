Внаслідок ракетного удару по столиці, три людини загинуло та шість постраждало

Внаслідок влучення ракети до двоповерхової будівлі в Києві загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Начальник поліції Київської області Андрій Небітов показав відео з наслідками влучення ракети до житлової багатоповерхівки у Києві. Кличко повідомив, що після вибухів у столиці чотирьох постраждалих доправили до лікарні, одному пораненому надали допомогу на місці.