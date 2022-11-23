Внаслідок ракетного удару по столиці, три людини загинуло та шість постраждало
Внаслідок влучення ракети до двоповерхової будівлі в Києві загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Начальник поліції Київської області Андрій Небітов показав відео з наслідками влучення ракети до житлової багатоповерхівки у Києві. Кличко повідомив, що після вибухів у столиці чотирьох постраждалих доправили до лікарні, одному пораненому надали допомогу на місці.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив , що після вибухів у столиці чотирьох постраждалих доправили до лікарні, одному пораненому надали допомогу на місці. У місті вводяться екстрені відключення електроенергії.
У Вишгороді Київської області будинок загорівся внаслідок влучення ракети, заявив радник голови МВС України Антон Геращенко.
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