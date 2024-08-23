Прем’єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва
Це – перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомило видання The Times of India.
Це – перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Очікується, що в Києві Моді проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
“Історична зустріч буде зосереджена на пошуку мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією, який вирує вже понад два з половиною роки після російського вторгнення”, – пише видання.
Візит Моді до України
- До цього президент України Зеленський зустрічався із Моді під час саміту країн “Великої сімки” в Італії. Лідери також мали телефонну розмову, під час якої глава держави запросив прем’єра до Києва.
- Нещодавно Моді їздив до Москви, де тепло обіймався з диктатором Путіним, що викликало роздратування у демократичних країнах.
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року Індія стала провідним імпортером російської нафти в той час, як багато країн світу навпаки скоротили свою торгівлю з РФ.