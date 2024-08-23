Прем’єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва

Це – перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомило видання The Times of India.

Це – перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України. Очікується, що в Києві Моді проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

“Історична зустріч буде зосереджена на пошуку мирного вирішення конфлікту між Україною та Росією, який вирує вже понад два з половиною роки після російського вторгнення”, – пише видання.

Візит Моді до України