Прем’єр Канади Трюдо виступив на підтримку України

Канадський прем’єр зазначив, що українці воюють не лише за захист суверенітету своєї держави, а й за збереження світового порядку.

Канада завжди підтримуватиме Україну, заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо на фоні загострення відносин між головою Білого дому Дональдом Трампом та українським президентом Володимиром Зеленський. Канадський прем’єр виступив із беззаперечною підтримкою Української держави.

«Канада та наші союзники єдині у підтримці президента України Володимира Зеленського та в протистоянні президенту Росії Владіміру Путіну. Канада та наші союзники однозначні у своєму засудженні незаконних, аморальних, несправедливих порушень міжнародного порядку з боку Путіна», – заявив Трюдо.

За словами канадського прем’єра, він з нетерпінням чекає зустрічі з європейськими партнерами, аби обговорити, як вони рішуче виступатимуть на захист України, а також на захист правил, які «забезпечують безпеку для всіх нас».

Трюдо також активно виступив на захист «порядку, заснованому на правилах», який, за його словами, забезпечував безпеку у світі майже століття.

«Українці воюють і гинуть не лише заради захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Вони також борються за збереження світового порядку, заснованого на правилах, який гарантує безпеку всім нам протягом майже 80 років. Цей період миру, стабільності та процвітання у світі став можливим завдяки дотриманню правил щодо кордонів, щодо заборони вторгнень у сусідні країни, які Росія свідомо порушила кілька років тому», – додав Трюдо.

Canada will always stand up for Ukraine. pic.twitter.com/UGT7MaDKVa

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2025