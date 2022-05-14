Президент Фінляндії потролив путіна, особисто заявивши йому про вступ країни до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе в ході телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним повідомив йому про наміри країни вступити до НАТО.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт президент Фінської Республіки.

«Президент Ніїністе розповів президентові путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення росії до України у лютому 2022 року. Президент Ніїністе оголосив, що Фінляндія вирішить найближчими днями подати заявку на членство в НАТО», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ніїністе зазначив, що вже під час їхньої першої зустрічі у 2012 році він сказав путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку. Це те, що відбувається зараз.

За його словами, у майбутньому Фінляндія хоче коректно та професійно вирішувати практичні питання, що виникають у зв’язку з тим, що вона є сусідом росії.

«Розмова була прямою і прямолінійною, велася без загострень. Вважалося важливим уникати напруженості», — сказав Нііністе.

Президент Ніїністе повторив своє глибоке занепокоєння людськими стражданнями, викликаними війною, яку росія веде в Україні.

Він також передав повідомлення про забезпечення евакуації мирних жителів, передані раніше того ж таки тижня президентом Володимиром Зеленським.

У кремлі повідомили, що телефонна розмова відбулася з ініціативи фінської сторони.

«володимир путін підкреслив, що відмова від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеці Фінляндії не існує. Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно позначитися на російсько-фінляндських відносинах, які протягом багатьох років вибудовувалися в дусі добросусідства та партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе сьогодні, як очікується, офіційно оголосить про намір країни подати заявку на вступ до НАТО – про це пише фінська та світова преса. Відразу слідом за фінами з таким самим оголошенням мають намір виступити шведи.

росія вкотре пригрозила Фінляндії «військовими кроками» у разі її вступу до НАТО.

росія погрожуючи фінським політикам в якості контрзаходів щодо вступу Фінляндії до НАТО, припинила постачання газу до країни у п’ятницю, 13 травня