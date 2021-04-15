Президент США ввел санкции против России

Президент США Джо Байден подписал распоряжения о санкциях в отношении Российской Федерации за вмешательство в американские выборы и кибератаки.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять — публично и в частном порядке — что мы будем защищать наши национальные интересы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В частности, финансовым учреждениям США запретили участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов РФ. Также запрещено давать ссуды упомянутым учреждениям. «Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Под санкции попали шесть российских компаний, которые «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», а также 32 юридических и физических лиц, «осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства».

«Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб», — добавляют в Белом доме.

Ответственность за киберактивность SolarWinds возлагается на Службу внешней разведки России (СВР). // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»