Президент Литви: Угорщина шкодить єдності Євросоюзу

Угорщина, погрожуючи заблокувати подальшу підтримку України на переговорах про її членство в Європейському Союзі, підриває принцип єдності союзу.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає “Європейська правда” з посиланням на LRT.

“Угорщина завдає шкоди принципу єдності, тому що, якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, позитивного висновку, буде дедалі більше голосів, які погрожують і заперечують принцип єдності”, – заявив він у Таллінні.

Він підкреслив, що вважає, що зближення України з ЄС вигідне Угорщині.

Науседа також висловив сподівання, що не буде згаяно можливості запросити Україну і Молдову почати офіційні переговори про членство в Євросоюзі, надати Грузії статус кандидата в ЄС.

“Ми будемо використовувати всі засоби, щоб переконати Угорщину змінити свою думку”, – заявив він.

Президент Естонії Алар Каріс наголосив на важливості надсилання Росії сигналу про те, що Європа єдина і Україна належить Європі.

Тим часом, президент Латвії Едгарс Рінкевичс запевнив, що пошуки компромісу щодо України можуть “затягнутися довше, ніж очікувалося”.

Він також висловив надію на те, що всі необхідні рішення буде ухвалено на саміті ЄС у Брюсселі, і на майбутньому наступного року саміті НАТО у Вашингтоні.

Раніше позицію Угорщини щодо блокування євроінтеграції України та допомоги нашій державі розкритикував глава МЗС Литви Габріелюс Ландсберсгіс.

Раніше повідомляли, що станом на неділю Будапешт ніяк не змінив своїх намірів заблокувати усі рішення щодо України, які мають розглядати на саміті лідерів Євросоюзу.

Угорський прем’єр Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України. // Європейська правда