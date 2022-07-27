До Ради внесено подання про призначення чергового «слуги» Костіна генеральним прокурором

Розглянути це питання нардепи можуть уже на найближчому засіданні.

Президент України вніс до парламенту подання про призначення народного депутата Андрія Костіна генеральним прокурором України.

Відповідний документ зʼявився на сайті Верховної Ради.

Розглянути питання призначення парламент має вже на найближчому засіданні. У разі схвалення народними депутатами кандидатури Костіна відповідний указ має підписати Володимир Зеленський.

Костін – народний депутат (“Слуга народу”), очільник правового комітету парламенту. Уродженець Одеси.

До приходу в політику був заступником голови президії Обʼєднання адвокатів “Одеська обласна колегія адвокатів”. Співзасновник і член правління ГО “Одеський дипломатичний клуб”. З 2000 року – член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA). Обіймав посаду заступника голови підкомітету з наземного транспортування Комітету з морського і транспортного права IBA.

У 2010-2015 роках депутат Одеської міської ради за округом №23 від партії “Фронт Змін”. У 2012 році був обраний членом Ради адвокатів Одеської області, а згодом – заступником голови Ради. У 2013-2016 роках був головою комітету з міжнародних відносин Національної асоціації адвокатів України. Юрист. Співзасновник та директор Адвокатської компанії “Право”.

У 2019 році був обраний народним депутатом скликання від партії “Слуга народу” номером 108 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. З 10 листопада 2019 року – член партії.

До 14 січня 2020 року – заступник голови Комітету з питань правової політики, після того – голова комітету.

Минулого року Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, втім, за словами голови “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна, не пройшов відбір через невідповідність критерію доброчесності.

Про те, що саме Костін розглядається як найбільш ймовірний кандидат на посаду генпрокурора, джерела LB.ua повідомили 25 липня. Одразу після відсторонення Ірини Венедіктової (яка, за словами співрозмовників видання, невдовзі може стати послом України у Швейцарії), в.о. став Олексій Симоненко – перший заступник генпрокурора. Симоненко – той заступник, який 23 грудня 2020 передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в “Укрбуді” від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері – після 23 години. Також він підписував підозри пʼятому президенту Петрові Порошенку.

Венедіктова була відсторонена того ж дня, коли президент усунув голову СБУ Івана Баканова. Звільнили їх рішенням парламенту також в один день. Володимир Зеленський пояснив, що це повʼязано з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

Венедіктова у виступі перед розглядом її звільнення заявила: “Президент прийняв рішення… На мене нічого немає. Поки жодної папки я не бачила (матеріалів щодо результатів перевірки). На мене немає жодних історій, я тут абсолютно спокійна. Я гідно прийшла на цю посаду та гідно з неї йду. В принципі, я залишаюся в системі… Відносно мене немає нічого та ні в кого. Якби щось було, то це б вже було відомо. Ми нікого не прикриваємо у справах”, – запевнила вона нардепів. // LB.ua