Президентські вибори у Польщі – до другого туру виходять Тшасковський і Навроцький

До другого туру президентських виборів в Польщі виходять мер Варшави Рафал Тшасковський та голова Інституту національної пам’яті РП Кароль Навроцький.

Про це свідчать дані екзит-полу центру Ipsos для телеканалів Polsat, TVN і TVP, оголошеного відразу після закриття виборчих дільниць у Польщі, передає Укрінформ.

Згідно з опитуванням, за кандидата від ліберальної Громадянської коаліції Тшасковського проголосували 30,8% виборців, а за кандидата від правоконсервативної партії «Право і Справедливість» (PiS) Навроцького – 29,1%.

Решта кандидатів отримали набагато менше голосів підтримки.

Зокрема, за кандидата від націоналістичної «Конфедерації» Cлавоміра Менцтена проголосували 15,4% виборців. За кандидата від націоналістичної «Конфедерації польської корони» Гжегожа Брауна проголосували 6,2%. Кандидата від лівої партії «Разом» Адріана Зандберга підтримали 5,2% виборців, за лідера партії «Польща 2050» Шимона Головню проголосували 4,8% виборців, представницю Лівиці Магдалену Бєят підтримали 4,1% осіб.

Інші кандидати отримали голоси підтримки у межах статистичної похибки.

Явка на виборах склала 66,8%.

Очікується, що офіційні результати виборів буде оголошено не раніше ніж у понеділок ввечері.

Другий тур президентських виборів в Польщі відбудеться 1 червня.